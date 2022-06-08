Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Так он отреагировал на циничное заявление главы МИД России Сергея Лаврова, что условие президента Владимира Зеленского отвести войска на позиции до 24 февраля, чтобы возобновить переговоры, является "несерьезным подходом".

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Россия посылает миру четкий сигнал

Господин Кулеба убежден, что подобная реакция Лаврова показывает подлинные намерения России . Она сейчас совсем не заинтересована в дипломатическом решении войны. А наоборот – хочет и дальше воевать.

На самом деле таким поведением кафиры демонстрируют миру четкий сигнал. Их можно заставить переговоров только тогда, когда они терпят поражение во время боевых действий.

Лавров считает требование отойти на рубеже до 24 февраля "несерьезным". Это доказывает, что Россия все еще сосредоточена на войне, а не на дипломатии. Она посылает миру четкий сигнал: путь России к переговорам заключается в поражении на поле битвы, – отмечает Дмитрий Кулеба.

Россияне лгут, что Украина сама вышла из переговоров

Пропагандисты распространяют очередной бред, что Украина отказалась от переговоров из-за давления Запада. А Россия вроде бы уже была готова договариваться, чтобы прекратить войну.

О прекращении войны якобы говорили на переговорах Кулебы и Лаврова в марте в Стамбуле. Пропагандисты врали , что тогда Украина предлагала нейтральный статус и гарантии безопасности, в которые не входили бы временно оккупированные Донбасс и Крым. Они рассказывают, что после этого Запад нажал и Киев отозвал свое предложение. Это типичная ложь от российских пропагандистов.

По словам спикера МИД Олега Николенко, во время встречи Кулебы и Лаврова обсуждали только вопросы гуманитарных коридоров для гражданских из Мариуполя. Он отмечает , что Россия не заинтересована в переговорах.

Кремль специально производит такие вбросы, чтобы боевые действия продолжались. Это поможет им продолжать ассимиляцию временно оккупированных регионов востока и юга Украины.

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