Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Так він відреагував на цинічну заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, що умова президента Володимира Зеленського відвести війська на позиції до 24 лютого, щоб поновити переговори, є "несерйозним підходом".

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Росія надсилає світу чіткий сигнал

Пан Кулеба переконаний, що така реакція Лаврова показує справжні наміри Росії. Вона зараз зовсім не зацікавлена на дипломатичному вирішенні війни. А навпаки – хоче й надалі воювати.

Насправді такою поведінкою окупанти демонструють світу чіткий сигнал. Їх можна змусити переговорів лише тоді, коли вони зазнають поразки під час бойових дій.

Лавров вважає вимогу відійти на рубежі до 24 лютого "несерйозною". Це доводить, що Росія досі зосереджена на війні, а не на дипломатії. Вона посилає світу чіткий сигнал: шлях Росії до переговорів полягає через поразку на полі битви, – наголошує Дмитро Кулеба.

Росіяни брешуть, що Україна сама вийшла з перемовин

Пропагандисти поширюють чергову маячню, що Україна відмовилася від переговорів через тиск Заходу. А Росія буцімто вже була готова домовлятися, щоб припинити війну.

Про припинення війни нібито говорили під час перемовин Кулеби та Лаврова в березні у Стамбулі. Пропагандисти брехали, що тоді Україна пропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки, до яких не входили би тимчасово окуповані Донбас та Крим. Вони розповідають, що після того Захід натиснув і Київ відкликав свою пропозицію. Це – типова брехня від російських пропагандистів.

За словами речника МЗС Олега Ніколенко, під час зустрічі Кулеби та Лаврова обговорювали лише питання гуманітарних коридорів для цивільних з Маріуполя. Він наголошує, що Росія не зацікавлена у переговорах.

Кремль спеціально робить такі вкиди, щоб бойові дії тривали. Це допоможе їм продовжувати асиміляцію тимчасово окупованих регіонів сходу та півдня України.

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