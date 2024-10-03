Так, спикер Георгий Тихий отметил, что МИД категорически отрицает утверждения российских пропагандистов о якобы "украинских ударах" по Курской АЭС или вблизи нее.

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Реакция МИД на заявление России об "атаке" на Курскую АЭС

В отличие от российских оккупантов, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры,

– заявил представитель МИД.