Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что нет никакой целесообразности бить по Курской АЭС.

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Что говорят в ЦПД о заявлениях по Курской АЭС

Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далековато. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет,

– объясняет Коваленко.

В то же время российские СМИ настойчиво уверяют, что Вооруженные Силы Украины пытались атаковать Курскую АЭС, расположенную в Курчатове, предварительно, французской авиабомбой. Конечно, не обошлось без заявлений о сбитии цели на русском "пе-ве-о".

"По нашей информации, ПВО отработала по снаряду в 16:20, она упала в 5 километрах от станции. Теперь там пожар. Сама АЭС и его инфраструктура не пострадали", – врут российские СМИ.

Позже они изменили свою риторику и стали говорить, что Курскую АЭС якобы пытались атаковать с помощью не менее четырех ракет и дрона "Паляница".