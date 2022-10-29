В МИДе ответили на слова американского конгрессмена

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали. Спикер МИД Олег Николенко дал комментарий 24 каналу по этому поводу.

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Так, Пол Госар сказал: "Мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной, но западные страны, похоже, безразличны к использованию украинцев как пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации".

Сравнение украинцев с "пушечным мясом" со стороны члена Конгресса США Пола Госара абсолютно неприемлемо. США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ – свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека,

– подчеркнул Николенко.

Он добавил, что подвергать сомнению поддержку Украины – это давать Путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии.

Спикер украинского МИД подчеркнул, что приближение выборов не должно превращать политиков в оторванных от реальности популистов. Выборы проходят, а международный авторитет, подорванный манипулятивными заявлениями о войне России против Украины, остается.

В ведомстве уверены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США.

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