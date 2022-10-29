У МЗС відповіли на слова американського конгресмена

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували. Речник МЗС Олег Ніколенко дав коментар 24 каналу щодо цього.

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Так, Пол Госар сказав: "Світ бачив достатньо смертей та руйнувань між Росією та Україною, але західні країни, схоже, байдуже ставляться до використання українців як гарматного м'яса та не зацікавлені в деескалації".

Порівняння українців із "гарматним м'ясом" з боку члена Конгресу США Пола Госара є абсолютно неприйнятним. США добре відомі цінності, за які бореться український народ – свободу, демократичний розвиток, верховенство права та повагу до прав людини,

– підкреслив Ніколенко.

Він додав, що ставити під сумнів підтримку України – це давати Путіну зелене світло на продовження вбивств українців та знищення демократії.

Речник українського МЗС наголосив, що наближення виборів не має перетворювати політиків на відірваних від реальності популістів. Вибори проходять, а міжнародний авторитет, підірваний маніпулятивними заявами про війну Росії проти України, залишається.

У відомстві переконані, що висловлювання окремих конгресменів не вплинуть на продовження двопартійної підтримки України з боку США.

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