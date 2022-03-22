Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал эту ситуацию для 24 канала. В частности, в дипломатическом ведомстве отметили, что мир и безопасность в Венгрии невозможно гарантировать без мира и безопасности в Украине.

Достойно внимания Россияне ночью обстреляли порт Николаева: предварительно, обошлось без жертв

Позиция Венгрии

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости избежания распространения войны за территорию Украины. Он также отметил важность избежания непосредственного конфликта между НАТО и Россией.

Дипломат убежден, чтобы не провоцировать Российскую Федерацию, Венгрии не стоит поддерживать закрытие неба над Украиной, а также развертывание операции по поддержанию мира. По его словам, это же касается разрешения на транзит военной помощи для украинских военных через территорию Венгрии.

Реакция Украины

В украинском МИД заявили, что "не провоцировать Россию" – это распространенный аргумент, когда нужно дать России больше пространства для агрессии. Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что мы никому не желаем пережитое, то, с чем столкнулись украинцы из-за войны, которую начала Россия. Однако он назвал ошибкой убеждение, что Венгрия, как и любая другая страна Европы, живет в вакууме.

Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступной цели в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за рубежом,

– заявили в МИД.

Фактор Закарпатья

Олег Николенко добавил, что буквально 21 марта обнаружили доказательства того, что ФСБ России имеет целью расшатать ситуацию на Закарпатье. Для этого россияне стремятся использовать венгерский фактор.

Спикер МИД подчеркнул, что Венгрия всегда заявляла о защите прав зарубежных венгров. Поэтому Украина призывает официальный Будапешт открыто осудить провокацию России, а также использовать свои развитые каналы связи с Москвой для предотвращения каких-либо провокаций с целью разжигания межэтнической розни на территории Украины.

Время быть честными с самими собой. Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии,

– заявили в МИД.

Николенко акцентировал, что партнеры Украины должны заботиться о том, чтобы наше государство выстояло и одержало победу в борьбе с российским злом. Согласно словам представителя МИД, для этого необходимо укреплять единство в Европе, ведь это позволит вводить более жесткие санкции против России, чтобы остановить ее военную машину.

Греческий дипломат сделал заявление о Мариуполе: смотреть видео