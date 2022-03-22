Известно лишь то, что значительные повреждения получила портовая инфраструктура. Об этом сообщает Администрация морских портов.

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Отметим, что ранее в результате обстрелов оккупанта вспыхнул пожар на АЗС в Николаеве. Сообщается о трех погибших.

Также накануне глава Николаевской области отметил, что российские наемники сбросили бомбы на больницу и отель в городе. Бомбы сбросили с парашютов прямо в центр города, в парк.

Тем временем в мире продолжают арестовывать яхты российских олигархов – смотрите видео: