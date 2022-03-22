Відомо лише те, що значних пошкоджень зазнала портова інфраструктура. Про це повідомляє Адміністрація морських портів.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Зазначимо, що раніше внаслідок обстрілів окупанта спалахнула пожежа на АЗС у Миколаєві. Повідомляється про трьох загиблих.

Також напередодні глава Миколаївської області зазначив, що російські найманці скинули бомби на лікарню та готель у місті. Бомби скинули з парашутів просто в центр міста, в парк.

Тим часом у світі продовжують арештовувати яхти російських олігархів – дивіться відео: