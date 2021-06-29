По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, в машинном отделении судна MSC MESSINA пожар вспыхнул 25 июня. Ее жертвой стал гражданин Украины 2001 года рождения.

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В момент трагедии судно находилось в акватории Индийского океана. С портом Блэр на Андаманских островах судно корабль разделяло 425 морских миль.

Судно направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур. На борту находились 28 членов экипажа, из них – 26 граждан Украины.

По словам Николенко, огонь морякам удалось потушить собственными силами. Состояние остальных членов экипажа оценивают как удовлетворительное.

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