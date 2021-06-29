За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, у машинному відділенні судна MSC MESSINA пожежа спалахнула 25 червня. Її жертвою став громадянин України 2001 року народження.

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У момент трагедії судно перебувало в акваторії Індійського океану. З портом Блер на Андаманських островах судно корабель розділяло 425 морських миль.

Судно прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру. На борту перебували 28 членів екіпажу, з них - 26 громадян України.

За словами Ніколенка, вогонь морякам вдалося загасити власними силами. Стан інших членів екіпажу оцінюють як задовільний.

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