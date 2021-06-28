Невеликий човен вранці 24 червня поблизу берегів острова Гранд-Терк помітили місцеві рибалки. Вони проінформували про знахідку морське відділення королівської поліції островів Теркс і Кайкос.

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У Бермудському трикутнику знайшли корабель-привид

Правоохоронці відбуксирували судно на берег. На його борту виявили тіла 20 людей, зокрема 2 дітей.

У поліції вважають, що судно прибуло з-за меж Карибського басейну. Невідомо, що могло спричинити загибель людей. За попередньою інформацією, мовиться не про насильницьку смерть.

Поліцейські припускають, що територія Теркс і Кайкос, розташована на південний схід від архіпелагу Багамські острови, в 144 кілометрах на північ від Гаїті, не була пунктом призначення човна.

Наразі слідчі намагаються з'ясувати, що трапилося з судном, а також встановити особи загиблих.

Бермудський трикутник: що про нього відомо

Точні межі Бермудського трикутника не визначені. Його приблизна площа становить від 1,3 до 3,9 мільйона квадратних кілометрів. Вона має невизначену трикутну форму.

Фраза "Бермудський трикутник" вперше з'явилася у статті Вінсента Геддіса у 1964 році. Автор використав її, аби описати трикутний регіон, "в якому безслідно зникали сотні кораблів та літаків".

Попри моторошну репутацію, в межах "трикутника" рідко трапляються зникнення.

Джерело: Вікіпедія

Судно знайшли біля острова Гранд-Терк: дивіться карту