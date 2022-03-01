Решение об изъятии недвижимости стран ы- агрессорки инициировало польское Министерство иностранных дел. Об этом сообщил глава ведомства Марцин Пшидач.

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В зданиях планируют разместить пострадавших от войны, которую Россия начала в Украине. Кстати, говорится и о школе при российском посольстве.

Министр подчеркнул, что Россия уже давно использует некоторую недвижимость не в дипломатических целях. Поэтому именно время ее изъять.