Решение об изъятии недвижимости страны-агрессорки инициировало польское Министерство иностранных дел. Об этом сообщил глава ведомства Марцин Пшидач.
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В зданиях планируют разместить пострадавших от войны, которую Россия начала в Украине. Кстати, говорится и о школе при российском посольстве.
Министр подчеркнул, что Россия уже давно использует некоторую недвижимость не в дипломатических целях. Поэтому именно время ее изъять.
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