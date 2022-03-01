Рішення про вилучення нерухомості країни-агресорки ініціювало польське Міністерство закордонних справ. Про це повідомив очільник відомства Марцін Пшидач.

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У будівлях планують розмістити людей, які постраждали від війни, яку Росія розпочала в Україні. До речі, мовиться й про школу при російському посольстві.

Міністр наголосив, що Росія вже давно використовує деяку нерухомість не в дипломатичних цілях. Тому саме настав час її вилучити.

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