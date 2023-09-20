О вызове украинского посла информирует пресс-служба МИД Польши. В заявлении также выразили "решительный протест", передает 24 Канал.

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В Польше заявили о "давлении"

В опубликованном заявлении замглавы МИД Польши Павел Яблонский выразил "решительный протест". Поводом стали слова Владимира Зеленского во время выступления на Генассамблее ООН. Яблонский заявил, что такие тезисы "неправильны по отношению к Польше и особенно неправомерны в отношении страны, которая поддерживает Украину с первых дней войны".

Посол Украины в Польше приглашен в МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти,

– говорится в сообщении МИД Польши.

Кроме того, Яблонский сообщил о "давлении на Польшу на многосторонних форумах". По его словам, подача жалоб в международные суды не разрешит споров между странами. Заместитель МИД Польши акцентировал внимание, что страна действует для защиты интересов своих фермеров, а также своими решениями не нарушает национального и международного права или законодательства ЕС. Яблонский также выразил обеспокоенность последними заявлениями представителей украинских властей, поскольку, по его мнению, "они навязывают односторонний взгляд на многоаспектную проблему экспорта украинской сельхозпродукции в соседние страны".

Вместе с тем, Яблонский выразил надежду, что публичные заявления украинской власти будут "отражать реальный характер польско-украинских отношений, как текущих, так и исторических, принимая во внимание беспрецедентную помощь, которую оказывают Польша и поляки украинскому населению".