Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина придерживается всех норм и принципов международного гуманитарного права и прав человека, осуществляет эффективный контроль отдельных районов Курской области.

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Также в МИД объяснили, что Киев придерживается взятых на себя международных обязательств в сфере международного гуманитарного права, в частности – по защите гражданского населения во время ведения боевых действий.

МИД Украины обратилось к ООН и Красному Кресту

В министерстве объяснили, что с первых дней Курской операции Силы обороны Украины как цивилизованная европейская армия проявили:

высокий профессионализм,

полное соблюдение принципов международного гуманитарного права.

Ведь гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных потребностей, возможность выезда из районов боевых действий.

Принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основных прав человека на территории Курской области, МИД Украины обратилось к Организации Объединенных Наций присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на указанной территории и направило ООН соответствующую ноту,

– призвали в МИД Украины.

Там также обратились к Международному Комитету Красного Креста (МККК) как гаранту международного гуманитарного права. Организацию также попросили:

присоединиться к мерам гуманитарного реагирования,

осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Кстати, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа 2024 года. Наши военные не атакуют мирных, однако Россия активно обстреливает свои населенные пункты в Курской области.