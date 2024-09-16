Міністерство закордонних справ України повідомило, що Україна дотримується всіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснює ефективний контроль окремих районів Курської області.

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Також в МЗС пояснили, що Київ дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема – щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій.

МЗС України звернулось до ООН та Червоного Хреста

У міністерстві пояснили, що з перших днів Курської операції Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили:

високий професіоналізм,

повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права.

Адже цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій.

Беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, МЗС України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило ООН відповідну ноту,

– закликали в МЗС України.

Там також звернулись до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) як гаранта міжнародного гуманітарного права. Організацію також попросили:

долучитись до заходів гуманітарного реагування,

здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

До речі, ЗСУ почали операцію в Курській області 6 серпня 2024 року. Наші військові не атакують мирних, проте Росія активно обстрілює свої населені пункти в Курській області.