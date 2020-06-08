Министерство иностранных дел вскоре превратится в первый полностью безбарьерный орган государственной власти. Следовательно, доступ к ведомству собираются обеспечить не только для людей с инвалидностью, но и для представителей других маломобильных групп населения.

Речь идет о лицах с маленькими детьми, пожилых людях, тех, кто получил временную травму, и тому подобное. Соответствующий меморандум, который будет обеспечивать воплощение инициативы, подписали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и основатель инициативы "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Я убежден, что путь к успеху Украины лежит через устранение барьеров. Процесс начинается с устранения физических барьеров для мобильности, но включает в себя также преодоление цивилизационных барьеров. Речь идет о базовом человеческом уважении, без которого невозможно представить успешную развитую страну,

– отметил Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, Дмитрий Щебетюк положительно отметил лидерство МИД в создании в Украине безбарьерной среды и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.



МИД станет безбарьерным / Фото пресс-службы ведомства

Как будет выглядеть это сотрудничество:

Общественная организация "Доступно.UA" проведет аудит зданий Министерства иностранных дел Украины в Киеве и на прилегающих территориях по их доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

По результатам аудита, Министерство иностранных дел получит рекомендации для повышения уровня безбарьерности объектов в зданиях и на прилегающей территории, а также рекомендации относительно внутренних инструкций по обращению с людьми с инвалидностью и представителями других маломобильных групп населения.

МИД проведет переговоры и привлечет к сотрудничеству международных, национальных спонсоров, доноров с целью поиска и инвестирования ресурсов на внедрение рекомендаций в полном объеме и реализует их.

Заметим, что таким образом МИД поддержит инициативу первой леди Елены Зеленской "Большой разговор о безбарьерность". Меморандум станет важным шагом на пути к ее воплощению.