Міністерство закордонних справ невдовзі перетвориться на перший цілковито безбар’єрний орган державної влади. Відтак, доступ до відомства збираються забезпечити не лише для людей з інвалідністю, але і для представників інших маломобільних груп населення.

Йдеться про осіб з маленькими дітьми, людей похилого віку, тих, хто отримав тимчасову травму тощо. Відповідний меморандум, що забезпечуватиме втілення ініціативи, підписали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та засновник ініціативи "Доступно.UA" Дмитро Щебетюк. Про це інформує пресслужба МЗС України.

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Я переконаний, що шлях до успіху України лежить через усунення бар’єрів. Процес починається з усунення фізичних бар’єрів для мобільності, але включає в себе також подолання цивілізаційних бар’єрів. Йдеться про базову людську повагу, без якої неможливо уявити успішну розвинену країну,

– зауважив Дмитро Кулеба.

Своєю чергою, Дмитро Щебетюк позитивно відзначив лідерство МЗС у створенні в Україні безбар’єрного середовища та висловив сподівання на плідну співпрацю.



МЗС стане безбар'єрним / Фото пресслужби відомства

Як виглядатиме ця співпраця:

Громадська організація "Доступно.UA" проведе аудит будівель Міністерства закордонних справ України у Києві та прилеглих територій щодо їхньої доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

За результатами аудиту, Міністерство закордонних справ отримає рекомендації для підвищення рівня безбар’єрності об’єктів у будівлях та на прилеглій території, а також рекомендації щодо внутрішніх інструкцій поводження з людьми з інвалідністю та представниками інших маломобільних груп населення.

МЗС проведе переговори та залучить до співпраці міжнародних, національних спонсорів, донорів з метою пошуку та інвестування ресурсів на впровадження рекомендацій у повному обсязі та реалізує їх.

Зауважимо, що таким чином МЗС підтримає ініціативу першої леді Олени Зеленської "Велика розмова про безбар’єрність". Меморандум стане важливим кроком на шляху до її втілення.