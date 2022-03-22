Так, от иностранных партнеров поступает информация о значительном количестве фактов некорректного и хулиганского поведения некоторых из украинцев. Об этом сообщает МИД Украины с призывом: "Украинцы ТАК не поступают".
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МИД просит беженцев-мажоров достойно вести себя за границей
Некорректное и хулиганское поведение особенно наблюдается со стороны мужчин призывного возраста на дорогих машинах. В частности, такие лица нагло ведут себя в ресторанах, гостиницах и других публичных местах, требуют бесплатного или льготного обслуживания и обеспечения.
В МИД отмечают, что грубое поведение за границей является недостойным настоящих украинцев. К тому же тогда, когда такие элементы могли бы быть полезными в Украине и ради ее победы.
В МИД призывают тех, кто выехал за пределы Украины:
- Вести себя достойно
- Делайте все для того, чтобы сохранить украинских детей
- Максимально работать ради победы – помогать волонтерам и защитникам средствами, снаряжением, продуктами и медикаментами
- Бороться на информационном фронте – рассказывать миру об агрессии России против Украины, преступления российской армии против человечности, о беде, которую принесли "асвабадители" на нашу землю
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