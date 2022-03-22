Так, від іноземних партнерів надходить інформація про значну кількість фактів некоректної та хуліганської поведінки деяких з українців. Про це повідомляє МЗС України з закликом: "Українці ТАК не вчиняють".
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МЗС просить біженців-мажорів гідно поводитися за кордоном
Некоректна та хуліганська поведінка особливо спостерігається зі сторони чоловіків призовного віку на коштовних автівках. Зокрема, такі особи нахабно поводяться у ресторанах, готелях та інших публічних місцях, вимагають безплатного або пільгового обслуговування та забезпечення.
В МЗС наголошують, що брутальна поведінка за кордоном є негідною справжніх Українців. До того ж тоді, коли такі елементи могли б бути корисними в Україні та заради її перемоги.
В МЗС закликають тих, хто виїхав за межі України:
- Поводитися гідно
- Робите все для того, щоб зберегти українських дітей
- Максимально працювати заради перемоги – допомагати волонтерам і захисникам коштами, спорядженням, продуктами і медикаментами
- Боротися на інформаційному фронті – розповідати світові про агресію Росії проти України, злочини російської армії проти людяності, про біду, яку принесли "асвабадітєлі" на нашу землю
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