Также в ведомстве выразили свои соболезнования родным и близким трагически погибшего в Киеве украинского дипломата.
Ранее Загадочная смерть: в Киеве нашли тело 60-летнего дипломата
МИД о карьере погибшего Крыжановского
В министерстве отметили, что Крыжановский свою дипломатическую карьеру начал еще в 1992 году.
Он занимался вопросами европейской и евроатлантической интеграции и ездил в долгосрочные зарубежные командировки в постоянные представительства Украины в международных организациях, в частности при ООН в Нью-Йорке.
- В период с 2003 по 2005 год работал заместителем руководителя главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины.
- С 2010 года до 2017 года был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Эстонии.
- После этого занимал должность специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования.
Смерть Виктора Крыжановского: что известно
- В Киеве, на Осокорках 16 октября нашли тело 60-летнего мужчины. Впоследствии выяснилось, что речь идет о Викторе Крыжановском.
- По информации полиции, причиной смерти дипломата стала травма, которую он получил в результате падения с лестницы.