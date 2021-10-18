Также в ведомстве выразили свои соболезнования родным и близким трагически погибшего в Киеве украинского дипломата.

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МИД о карьере погибшего Крыжановского

В министерстве отметили, что Крыжановский свою дипломатическую карьеру начал еще в 1992 году.

Он занимался вопросами европейской и евроатлантической интеграции и ездил в долгосрочные зарубежные командировки в постоянные представительства Украины в международных организациях, в частности при ООН в Нью-Йорке.

В период с 2003 по 2005 год работал заместителем руководителя главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины.

С 2010 года до 2017 года был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Эстонии.

После этого занимал должность специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

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