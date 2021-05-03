Евгений Енин заявил, что с возвращенных в Госбюджет 1,5 миллиарда долларов, конфискованных у окружения Виктора Януковича, 87% – наличные.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что работа над возвращением активов беглого президента продолжается. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет 1,5 миллиарда долларов. И это не какие-то мифические ценные бумаги – это 1,3 миллиарда долларов наличными и около 200 миллионов долларов ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины,

– сказал дипломат.

Евгений Енин также отметил, что впервые в истории двусторонних отношений Украины с США вернули 600 тысяч долларов с американской земли.

Окружение Януковича обворовывало Украину

Замглавы МИД уточнил, что речь идет о преступной организации, которая действовала во времена президентства Януковича. Тогда ближайшее окружение Януковича, который родом из Донбасса, обкрадывало, прежде всего, тот же Донбасс.

Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, затем через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры,

– добавил Евгений Енин.

Обратите внимание! В апреле 2017 года суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, которые принадлежали окружению Януковича.