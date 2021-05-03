87% – готівка: у МЗС розповіли деталі повернення Україні мільярдів Януковича
Євгеній Єнін заявив, що з повернутих до Держбюджету 1,5 мільярда доларів, конфіскованих в оточення Віктора Януковича, 87% – готівка.
Джерело:24 канал
Заступник міністра закордонних справ зазначив, що робота над поверненням активів президента-втікача триває. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.
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Я брав активну участь у тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 мільярда доларів. І це не якісь міфічні цінні папери – це 1,3 мільярда доларів готівкою і близько 200 мільйонів доларів цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України,
– сказав дипломат.
Євгеній Єнін також наголосив, що вперше в історії двосторонніх відносин України зі США повернули 600 тисяч доларів з американської землі.
Оточення Януковича обкрадало Україну
Заступник глави МЗС уточнив, що мовиться про злочинну організацію, яка діяла за часів президентства Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".
Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивальні" центри,
– додав Євгеній Єнін.
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