Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко во вторник, 11 июля. По его словам, сегодня украинский консул помог мужчине сесть на рейс в Европу, откуда тот отправится к своим родным в Украину.

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Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он украинский гражданин, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь. Несмотря на официальные извинения авиакомпании, считаем, что права украинского гражданина были нарушены,

– подчеркнул Николенко.

Украина ожидает завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. По словам Николенко, МИД держит этот вопрос на контроле.

Украинский консул встретился с Александром и помог ему / Фото из фейсбука Николенко

Что известно о ситуации

В сети распространили видео из салона самолета, где, по словам очевидцев, мужчина не мог сесть на свое место из-за протеза. Он был вынужден полтора часа стоять в углу самолета, позже он упал и ранил руки, а экипаж снял его с рейса.

В Wizz Air после огласки инцидента извинились и объяснили, что действовали согласно инструкциям. Мол, в случае признаков, что состояние здоровья пассажира может поставить его жизнь под угрозу во время полета, работники обязаны отказать ему в посадке.