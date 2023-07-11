Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у вівторок, 11 липня. За його словами сьогодні український консул допоміг чоловікові сісти на рейс до Європи, звідки той вирушить до своїх рідних в Україну.

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Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу. Попри офіційні вибачення авіакомпанії, вважаємо, що права українського громадянина були порушені,

– наголосив Ніколенко.

Україна чекає на завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов’язань перед пасажиром. За словами Ніколенка, МЗС тримає це питання на контролі.



Український консул зустрівся з Олександром та допоміг йому / Фото з фейсбуку Ніколенка

Що відомо про ситуацію

В мережі поширили відео з салону літака, де, за словами очевидиців, чоловік не міг сісти на своє місце через протез. Чоловік був змушений півтори години стояти в кутку літака, пізніше він впав і поранив руки, а екіпаж висадив його з рейсу.

У Wizz Air після розголосу інциденту перепросили та пояснили, що діяли згідно з інструкцій. Мовляв, в разі ознак, "що стан здоров’я пасажира може поставити його життя під загрозу під час польоту, працівники зобов'язані відмовити йому в посадці".