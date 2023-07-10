Речник МЗС наголосив, що нині формальних звернень не надходило. Що відомо про скандал на борту літака – повідомляє 24 Канал.

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Ветерана закликають звернутися до МЗС

Олег Ніколенко наголосив, що інформація про ймовірне зняття з рейсу українського ветерана дуже засмутила МЗС. Ситуація, яка сталася в аеропорту Тель-Авіва вимагає детального роз'яснення. Тому ветерана, якого зняли з рейсу, закликають звернутися до міністерства чи посольства.

Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому було відмовлено в рейсі на Варшаву, вийти на зв'язок до МЗС або посольства України в Ізраїлі,

– заявив речник МЗС.

У міністерстві також оприлюднили контакти, за якими може звернутися ветеран:

МЗС: +38 044 238 1588 або cons_or@mfa.gov.ua

Українське посольство в Ізраїлі: +972 54 667 6782 або consul_il@mfa.gov.ua

Якщо підтвердиться порушення, то МЗС докладе максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Ніколенко підкреслив, що захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет.

В авіакомпанії заявили про "вимушені міри"

На офіційній сторінці авіакомпанії також прокоментували ситуацію. Wizz Air попросила вибачення за ситуацію, яка склалася на рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Проте в пресслужбі наголосили, що безпека є пріоритетом номер один, тому "екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги".

Крім того, в авіакомпанії пояснили, що їхні працівники дійсно можуть відмовляти пасажирам у посадці, якщо хтось має певні захворювання, які можуть завдати шкоди під час перельоту.

У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і місце, щоб очікувати на допомогу персоналу аеропорту,

– наголосили в компанії.

Ветерана, ймовірно, висадили через протез

У мережі з'явилися кадри, на яких український ветеран не зміг сісти у крісло літака через протез. Інцидент стався на рейсі угорської авіакомпанії Wizz Air в Тель-Авіві, борт летів до Варшави.

Очевидці у мережі розповідали, що чоловікові довелося стояти у кутку близько 1,5 години. Проте бортпровідники не запропонували ніякої допомоги. Через деякий час чоловік впав і забив руки. Проте й у цьому випадку допомогу йому не надали. Натомість співробітники компанії назвали його поведінку "неадекватною" й попросили вийти з літака.

Стюардеса не зважала на жодні благання ветерана й вказала йому на вихід.