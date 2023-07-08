Відповідні відео та пояснення ситуації опублікували в телеграм-каналі. На кадрах видно, як чоловік стоїть на милицях у салоні літака. Далі до нього підходить, ймовірно, бортпровідниця та вказує на вихід.

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Що відомо про інцидент в Ізраїлі

Український ветеран був змушений залишити рейс з Тель-Авіва до Варшави. Чоловік на відео не міг сидіти на своєму місці через протез. Він сказав, що втратив ногу на війні та летить додому, до своєї родини в Україну,

– мовиться в повідомленні.

Також там зазначили, що боєць простояв у кутку літака півтори години. Згодом впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, мовляв, він "поводився неадекватно". Хоча за цей час бійцю навіть не дали стільця, щоб він міг сісти.

Далі він плакав і кричав: "Як я потраплю додому?". У телеграм-каналі написали, що боєць показав стюардесі рюкзак, в якому були лише подарунки для рідних. Проте вона вказала йому на вихід і чоловік вийшов з літака.

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У мережі користувачі позначають авіакомпанії Wizz Air. Ймовірно, саме на її борту трапився інцидент. Проте авіакомпанія станом на вечір 8 липня ніяк не реагувала на коментарі людей.



Скриншот з коментарів під дописом в телеграм-каналі

Офіцер побив прикордонника на Львівщині

Ввечері 24 червня 2023 року на полігоні у Великих Мостах у Львівській області офіцер побив прикордонника. Сестра постраждалого Назара Матвіїшина Марта заявила, що побив її брата капітан Іван Зазульчак.

Державне бюро розслідувань 7 липня повідомило офіцеру про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років тюрми.

Встановлено, що офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природну потребу просто неба — неподалік намету. Так він хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців,

– заявили в ДБР.

Ввечері 7 липня сестра постраждалого Марта Матвіїшин заявила, що Личаківський суд Львова частково задовольнив клопотання слідчого і прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Суд задовольнив клопотання частково, визначив Зазульчаку Івану Васильовичу можливість внести заставу у розмірі 200 000 гривень. Станом на цю годину (мовиться орієнтовно про 23:20 7 липня – 24 Канал) підозрюваний у СІЗО, але він вийде у понеділок..." – написала сестра Назара Матвіїшина.

Вона шокована з рішення суду та запевнила, що продовжуватиме боротись за справедливість.

Варто зазначити, що у постраждалого військового внаслідок побиття лікарі діагностували закриту тупу травму черевної порожнини, сильні пошкодження внутрішніх органів, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника. Через розрив печінки у прикордонника був внутрішній крововилив. Він переніс операцію і досі лікується.