Соответствующие видео и объяснения ситуации опубликовали в телеграм-канале. На кадрах видно, как мужчина стоит на костылях в салоне самолета. Далее к нему подходит, вероятно, бортпроводница и указывает на выход.

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Что известно об инциденте в Израиле

Украинский ветеран был вынужден покинуть рейс из Тель-Авива в Варшаву. Мужчина на видео не мог сидеть на своем месте из-за протеза. Он сказал, что потерял ногу на войне и летит домой, к семье в Украину,

– говорится в сообщении.

Также там отметили, что боец простоял в углу самолета полтора часа. Потом упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, мол, он "вел себя неадекватно". Хотя за это время бойцу даже не дали стул, чтобы он мог сесть.

Дальше он плакал и кричал: "Как я попаду домой?". В телеграм-канале написали, что боец показал стюардессе рюкзак, в котором находились только подарки для родных. Однако она указала ему на выход и мужчина вышел из самолета.

Мужчина стоял в самолете, потому что не мог сесть из-за протеза: смотрите видео

Военного спрашивали, "что он употреблял" и высадили из самолета: смотрите видео

В сети пользователи обозначают авиакомпанию Wizz Air. Вероятно, именно на ее борту произошел инцидент. Однако авиакомпания на вечер 8 июля никак не реагировала на комментарии людей.



Скриншот из комментариев под сообщением в телеграм-канале

Офицер избил пограничника во Львовской области

Вечером 24 июня 2023 года на полигоне в Великих Мостах во Львовской области офицер избил пограничника. Сестра пострадавшего Назара Матвиишина Марта заявила, что избил ее брата капитан Иван Зазульчак.

Государственное бюро расследований 7 июля сообщило офицеру о подозрении в превышении служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает наказание в размере 12 лет тюрьмы.

Установлено, что офицер ударил солдата, когда увидел, что тот справляет естественную потребность под открытым небом — неподалеку от палатки. Так он хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих,

– заявили в ДБР.

Вечером 7 июля сестра пострадавшего Марта Матвиишин заявила, что Лычаковский суд Львова частично удовлетворил ходатайство следователя и прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд удовлетворил ходатайство частично, определил Зазульчаку Ивану Васильевичу возможность внести залог в размере 200 000 гривен. По состоянию на этот час (говорится ориентировочно о 23:20 7 июля – 24 Канал) подозреваемый в СИЗО, но он выйдет в понедельник написала сестра Назара Матвиишина.

Она шокирована решением суда и заверила, что будет продолжать бороться за справедливость.

Следует отметить, что у пострадавшего военного в результате избиения врачи диагностировали закрытую тупую травму брюшной полости, сильные повреждения внутренних органов, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы, рябь тонкого и толстого кишечника. Из-за разрыва печени у пограничника было внутреннее кровоизлияние. Он перенес операцию и до сих пор лечится.