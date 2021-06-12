Поводом для очередного возмущения россиян стала публикация фото посольством США в Украине. На нем американские дипломаты одеты в новую украинскую футбольную форму.

Объяснение ситуации Никому не поднимется рука, – Павелко об ответе УЕФА по требованию стереть надпись "Героям слава"

"Украинская версия "Heil Hitler"

Логику поведения представителей российской власти иногда просто не понять. Вот один из примеров:

11 июня Министерство иностранных дел России опубликовало в твиттере сообщение, в котором сопоставили украинский национальный лозунг "Слава Украине" с приветствием нацистов периода Второй мировой войны "Heil Hitler".

Хотя на самом деле, конечно, они совершенно никоим образом не связаны.

Что показало МИД России в скандальном твите

Сообщение МИД России (опубликованное почему-то на английском языке) содержит:

Фото английской сборной по футболу. А именно – тот случай, когда команда Англии перед выступлением в Берлине продемонстрировала нацистское приветствие по решению британских властей. Англичане это сделали, чтобы избежать конфликта с Гитлером (в то время его всячески старались не провоцировать, опасаясь войны).

А рядом с ним – фото дипломатов из посольства США в Украине, которые одели форму украинской сборной с надписью "Слава Украине", таким образом демонстрируя нашей стране и сборной поддержку.

В российском твите есть еще одно фото. На нем – кусок сцены, предполагаем, приветствия немецких войск в Украине в начале нацистского вторжения в 1941. Тогда немцев еще воспринимали как спасение от советской оккупации.

14 мая 1938 – сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствии на олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021 – посольство США в Украине надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Heil Hitler",

– такой текст сопровождает указанные фото.

Что российское посольство не показало

Удивительно, что о лозунге "Героям слава" россияне не вспомнили. Таке удивительно , что вспомнили только акцию посольства США. Ведь н а самом деле в форму сборной Украины одевались еще и посольства Великобритании и Канады.

Отдельно поддержку украинской форме выразил и посол Нидерландов (именно со сборной этой страны, к слову, сыграет наша команда свой первый матч на Евро-2020).

Реакция на сообщение в твиттере

В комментариях к сообщению России, которая считает себя правопреемницей СССР, люди в очередной раз напомнили россиянам о пакте Молотова – Риббентропа, о союзе гитлеровской Германии и сталинского СССР, и о насильственном разделе Польши 1939 года.

Интересный комментарий добавил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Он напомнил России, что та имеет богатую историю коллаборации с нацистами во время Второй мировой войны.

А в пример привел так называемую "Русскую освободительную армию" Андрея Власова, которая воевала в составе нацистских войск.

И воевала при этом – под триколором, который сейчас является государственным флагом России.

"Российские коллаборационисты с нацизмом под флагом, который сейчас развевается над Кремлем", – написал в твите Перебийнис.