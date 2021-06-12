Приводом до чергового обурення росіян стала публікація фото посольством США в Україні. На ньому американські дипломати вдягнені у нову українську футбольну форму.

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"Українська версія "Heil Hitler"

Логіку поведінки представників російської влади іноді просто не зрозуміти. Ось один із таких прикладів:

11 червня міністерство закордонних справ Росії опублікувало у твітері допис, у якому співставили українське національне гасло "Слава Україні" з вітанням нацистів періоду Другої світової війни "Heil Hitler".

Що показало МЗС Росії у скандальному дописі

Допис МЗС Росії (опублікований чомусь англійською мовою) містить:

Фото англійської збірної з футболу. А саме – той випадок, коли команда Англії перед виступом у Берліні продемонструвала нацистське вітання за рішенням британської влади. Англійці це зробили, щоб уникнути конфлікту з Гітлером (у той час його всіляко намагалися не провокувати, остерігаючись великої війни).

А поруч із ним – фото дипломатів із посольства США в Україні, які одягли форму української збірної з написом "Слава Україні", у такий спосіб демонструючи нашій країні та збірній підтримку.

У російському дописі є ще одне фото. На ньому – шматок сцени, припускаємо, вітання німецьких військ в Україні на початку нацистського вторгнення у 1941. Тоді німців ще сприймали як порятунок від радянської окупації.

14 травня 1938 – збірна Англії з футболу підіймає руки в нацистському вітанні на олімпійському стадіоні у Берліні у присутності Герінга, Геббельса та Гесса. 10 червня 2021 – посольство США в Україні вдягає українську національну форму з вишитою українською версією "Heil Hitler",

– такий текст супроводжує вказані фото.

Що російське посольство не показало

Дивно, що про гасло "Героям слава" росіяни не згадали. І дивно, що згадали тільки акцію посольства США. Насправді ж у формі збірної України вдягалися ще й посольства Великої Британії й Канади.

Окремо підтримку українській формі висловив і посол Нідерландів (саме зі збірною цієї країни, до слова, зіграє наша команда свій перший матч на Євро-2020).

Реакція на допис у твітері

У коментарях до допису Росії, яка вважає себе правонаступницею СРСР, люди вкотре нагадали росіянам про пакт Молотова – Ріббентропа, про союз гітлерівської Німеччини й сталінського СРСР, і про насильницький поділ Польщі 1939 року.

Цікавий коментар додав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Він нагадав Росії, що та має багату історію колаборації з нацистами під час Другої світової війни.

А у приклад навів так звану "Російську визвольну армію" Андрія Власова, яка воювала у складі нацистських військ.

І воювала при цьому – під триколором, який нині є державним прапором Росії.

"Російські колаборанти з нацизмом під прапором, який нині майорить над Кремлем", – написав у твіті Перебийніс.

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