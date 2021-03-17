К годовщине так называемого "референдума" в оккупированном Крыму в Киеве насмехаются над российскими дипломатами. Фото сотрудников дипмиссии разместили на плакатах с надписью "Крым – это Украина". В Москве такую акцию не оценили и вызвали временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило.

Как отметили в российском МИД, Покотило выразили решительный протест относительно событий в Киеве 16 марта. Акцию с троллингом россияне назвали "провокационной".

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В МИД России комментарии с плакатов назвали "оскорбительными"

Возле здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, которые находились на стоянках в городе,

– пожаловались в российском МИДе.

Покотило заявили, что рассматривают эту акцию, как грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипотношениях 1961 года. Ведь в Украине якобы сильно обидели достоинство российских представителей. От Киева Москва требует принять немедленные меры и расследовать случай, а также привлечь "виновных" к ответственности.

МИД России направило ноту протеста Министерству иностранных дел Украины.

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Иллюстрации с российскими дипломатами расклеили возле посольств

Плакаты с российскими дипломатами появились в столице Украины 16 марта 2021 года. Как пояснил волонтер Мирослав Гай, герои плакатов – российские дипломаты, которые также работают на Главное управление Генштаба России и ФСБ. Также иллюстрации появились, в частности, возле посольств Франции, США, Великобритании и других стран.