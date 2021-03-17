До річниці так званого "референдуму" в окупованому Криму у Києві покепкували з російських дипломатів. Фото співробітників дипмісії розмістили на плакатах з написом "Крим – це Україна". У Москві таку акцію не оцінили і викликали тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотила.

Як зазначили в російському МЗС, Покотилу висловили рішучий протест щодо подій у Києві 16 березня. Акцію з тролінгом росіяни назвали "провокаційною".

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У МЗС Росії коментарі з плакатів назвали "образливими"

Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів і коментарями образливого характеру. Були також нанесені ушкодження чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках в місті,

– поскаржились в російському МЗС.

Покотилу заявили, що розглядають цю акцію, як грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипвідносини 1961 року. Адже в Україні начебто сильно образили гідність російських представників. Від Києва Москва вимагає ухвалити негайні заходи та розслідувати випадок, а також притягнути "винних" до відповідальності.

МЗС Росії направило ноту протесту Міністерству закордонних справ України.

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Ілюстрації з російськими дипломатами розклеїли біля посольств

Плакати з російськими дипломатами з'явились у столиці України 16 березня 2021 року. Як пояснив волонтер Мирослав Гай, герої плакатів – російські дипломати, які також працюють на Головне управління Генштабу Росії та ФСБ. Також ілюстрації з'явилися, зокрема, біля посольств Франції США, Великої Британії та інших країн.