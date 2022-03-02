Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге. Сайт доступен по ссылке war.ukraine.ua .

Важно 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, – Кулеба

На сайте есть истинное объяснение причин агрессии, живая документация войны, разворачивающаяся на глазах у всего мира. Поэтому когда мы победим, этот сайт станет тщательно собранным архивом российских преступлений, зверств и варварства. А главное – героизма и единства украинского народа,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

Министр просит украинцев распространять ссылку на сайт war.ukraine.ua среди иностранцев. Это поможет бороться с информационной агрессией оккупантов!

Как бороться с оккупантами / Инфографика 24 канала