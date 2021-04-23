МИД Украины назвал заявления России о "всеобщей мобилизации" фейком
Министерство иностранных дел отреагировало на заявление России о том, что якобы в Украине провозглашают "всеобщую мобилизацию". Ведомство назвало эту информацию фейковой.
Источник:"Украинская правда"
МИД России, которая стянула к границе Украины сотни тысяч солдат, обвинил официальный Киев в "агрессивных милитаристских планах". Спикер МИД Олег Николенко назвал это очередным примером дезинформации.
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Он подчеркнул, что подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности, заверил спикер.
Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине – очередной пример дезинформации,
– сказал Николенко.
"Единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах", является Российская Федерация", – добавил он.
О международной поддержке
Он также добавил, что на фоне эскалации Россией ситуации Украина получила беспрецедентную международную поддержку. Иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины.
"С самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и будет оставаться преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией", – подчеркнул спикер.
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