Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Украинской правде".

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В связи с этим информируем, что Офис Президента не озвучивал никаких инициатив касательно подготовки визита руководителя ОП Андрея Ермака в США, а также, согласно имеющейся в МИД информации, не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Соответственно, МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита,

– сказал дипломат.

Он напомнил, что организация официальных визитов украинских чиновников происходит дипломатическими, а не сторонними каналами.

По словам Олега Николенко, что если бы Ермак действительно планировал визит в США или другую страну, то его организацией занимались бы в МИД.

В ведомстве заключили: "Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц".

Обратите внимание! Сам Андрей Ермак заявил, что ни какого визита в США в названные даты (16 – 20 мая) не планировалось. По его словам, даже не обсуждалась такая идея.