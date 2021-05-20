Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Украинской правде".
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В связи с этим информируем, что Офис Президента не озвучивал никаких инициатив касательно подготовки визита руководителя ОП Андрея Ермака в США, а также, согласно имеющейся в МИД информации, не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Соответственно, МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита,
– сказал дипломат.
Он напомнил, что организация официальных визитов украинских чиновников происходит дипломатическими, а не сторонними каналами.
По словам Олега Николенко, что если бы Ермак действительно планировал визит в США или другую страну, то его организацией занимались бы в МИД.
В ведомстве заключили: "Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц".