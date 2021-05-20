По информации "Радио Свобода", за потенциальные встречи договаривался бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак. Именно из его офиса конгрессменам рассылали письма с анонсом визита.

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Копию такого письма издание получило от представителей одного из конгрессменов, который не согласился на встречу с украинцами. Прежде всего потому, что запрос поступил не от посольства Украины.

В письме указано, что визит должен состоятся 16 – 20 мая, а украинскую делегацию будут представлять Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Причем Ермака там называют "самым близким доверенным лицом президента и вторым наиболее влиятельным лицом в Украине после главы государства".

Письмо-анонс визита Ермака в США, который оказался в распоряжении журналистов

В документе также пояснили, что делегация прибудет в США, чтобы наладить новые стратегические отношения с Конгрессом и выразить благодарность за ответ на российскую агрессию.

Что об этом говорит Ермак

Ермак заверил, что о письме ничего не знает, а визит в США в настоящее время не планировал. Он предположил, что предложения к конгрессменам могли быть частными инициативами.

"Никакого моего визита в Соединенные Штаты Америки в названые даты не планировалось. Даже не обсуждалась такая идея", – подчеркнул глава Офиса Президента.

Что говорит Резников

Вице-премьер пояснил, что действительно общался с бизнесменом Пастернаком. С ним обсудил, в частности, важность поддержки Украины со стороны США и других стран Запада.

Чиновник назвал американского предпринимателя своим давним другом. "Как большой друг не только мой, но и Украины, Игорь держит руку на пульсе ситуации в стране", – подчеркнул Резников.

И добавил, что тот предлагал ему поделиться с членами Конгресса мыслями о том, насколько важной для Украины является поддержка американского Конгресса.

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Однако никаких конкретных действий с Пастернаком Резников не согласовывал. Он не понимает, как бизнесмен мог самостоятельно определить даты предполагаемого визита, а также его повестку дня.

"В целом же любые действия Пастернака, которые хоть и являются частной инициативой, оцениваю исключительно как такие, которые направлены на защиту интересов США и Украины", – подытожил вице-премьер.

Объяснение Пастернака

Пастернак подтвердил, что отправлял конгрессменам сообщение о возможной встрече с Ермаком и Резников. Мол, чтобы они "пообщались о том, какие шаги мог запланировать Путин".

Главу ОП и вице-премьера он назвал наиболее осведомленными украинскими политиками. Бизнесмен сообщил, что озвучивал Резникову свою идею и не уточнил, согласовал ли с ним свои действия.

При этом, Пастернак заметил: "Я не уверен, планировали они вообще приехать в США". И добавил, что в целом идея со встречами с конгрессменами "не двигалась вперед".

Обратите внимание! Представители посольства Украины в США сообщил изданию "Радио Свобода", что не владеют информацией по организации этого визита.