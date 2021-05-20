За інформацією "Радіо Свобода", за потенційні зустрічі домовлявся бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. Саме з його офісу конгресменам розсилали листи з анонсом візиту.

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Копію такого листа видання отримало від представників одного з конгресменів, який не погодився на зустріч з українцями. Насамперед тому, що запит надійшов не від посольства України.

У листі вказано, що візит відбудеться 16 – 20 травня, а українську делегацію представлятимуть Андрій Єрмак та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

При чому, Єрмака називають "найближчою довіреною особою президента та другою найбільш впливовою особою в Україні після глави держави".

Лист-анонс візиту Єрмака у США, який опинився у розпорядження журналістів

У документі також пояснили, що делегація прибуде до США, аби налагодити нові стратегічні відносини з Конгресом та висловити вдячність за відповідь на російську агресію.

Що про це каже Єрмак

Єрмак запевнив, що про лист нічого не знає, а візит у США на цей час не планував. Він припустив, що пропозиції до конгресменів могли бути приватними ініціативами.

"Жодного мого візиту до Сполучених Штатів Америки у названі дати не планувалося. Навіть не обговорювалася така ідея", – наголосив глава Офісу Президента.

Що каже Резніков

Віцепрем'єр Резніков пояснив, що справді спілкувався з бізнесменом Пастернаком. З ним обговорив, зокрема, важливість підтримки України з боку США та інших країн Заходу.

Урядовець назвав американського підприємця своїм давнім другом. "Як великий друг не тільки мій, але й України, Ігор тримає руку на пульсі ситуації в країні", – наголосив Резніков.

Й додав, що той пропонував йому поділитися із членами Конгресу думками щодо того, наскільки важливою для України є підтримка американського Конгресу.

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Проте ніяких конкретних дій з Пастернаком Резніков не погоджував. Він не розуміє, як бізнесмен міг самостійно визначити дати ймовірного візиту, а також його порядок денний.

"У цілому ж будь-які дії Пастернака, які хоч і є приватною ініціативою, оцінюю виключно як такі, що спрямовані на захист інтересів США та України", – підсумував віцепрем'єр.

Пояснення Пастернака

Пастернак підтвердив, що відправляв конгресменам повідомлення про можливу зустріч з Єрмаком та Резніковим. Мовляв, аби вони "поспілкувалися про те, які кроки міг запланувати Путін".

Главу ОП та віцепрем'єра він назвав найбільш обізнаними українськими політиками. Бізнесмен повідомив, що озвучував Резнікову свою ідею та не уточнив, чи погоджував з ним свої кроки.

При цьому, Пастернак зауважив: "Я не впевнений, чи планували вони взагалі приїхати до США". Й додав, що загалом ідея із зустрічами з конгресменами "не рухалася вперед".

Зверніть увагу! Представники посольства України у США повідомило виданню "Радіо Свобода", що не володіють інформацією щодо організації цього візиту.