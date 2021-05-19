Президент США Джо Байден планирует посетить Европу в июне. Об условиях вероятной встречи рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире одного из украинских телеканалов.
Заметьте Украина и США работают над организацией встречи Зеленского и Байдена, – Маркарова
Условия встречи Зеленского и Байдена
Игорь Жовква пояснил, что график Джо Байдена еще формируется.
График президента Байдена, если говорить о его турне по Европе, которое планируется в июне, еще определяется,
– заявил зампред ОП.
Кстати, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Украина готова к любому формату встречи Зеленского и Байдена. Более того, украинское посольство в США и американское в Киеве работают над встречей лидеров стран.
Краткая предистория
- В мае 2021 года с официальным визитом в Украину приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Тогда он отмечал, что президент Джо Байден хотел, чтобы эта поездка произошла как можно быстрее. Тогда же Зеленский передал через Блинкена приглашение для Байдена посетить Украину.
- 2 апреля 2021 года президент США Джо Байден впервые позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Они обсуждали наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.