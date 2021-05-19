Президент США Джо Байден планирует посетить Европу в июне. Об условиях вероятной встречи рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире одного из украинских телеканалов.

Заметьте Украина и США работают над организацией встречи Зеленского и Байдена, – Маркарова

Условия встречи Зеленского и Байдена

Игорь Жовква пояснил, что график Джо Байдена еще формируется.

График президента Байдена, если говорить о его турне по Европе, которое планируется в июне, еще определяется,

– заявил зампред ОП.

Кстати, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Украина готова к любому формату встречи Зеленского и Байдена. Более того, украинское посольство в США и американское в Киеве работают над встречей лидеров стран.

Краткая предистория