Украинское посольство в Вашингтоне и американское в Киеве работают над тем, чтобы Владимир Зеленский и Джо Байден встретились. Сейчас между Украиной и США есть мощные контакты и взаимная поддержка.

Украина готова к любому формату встречи Зеленского и Байдена. Об этом заявила в Вашингтоне госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Оба посольства работают над организацией встречи

Маркарова рассказала, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи. И это касается не только Украины или США, а может произойти и в других странах. Конечно, если такая возможность возникнет раньше.

Что касается организации встречи, то дипломаты над этим работают.

Конечно, работаем – и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине, – над тем, чтобы состоялась встреча и визиты в качестве президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, 7 визит Джо Байдена в Украину,

– рассказала Маркарова.

Госпожа посол подчеркнула, что сейчас отношения между двумя странами развиваются очень интенсивно. Украина однозначно чувствует поддержку США на всех уровнях. "Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях ... есть безусловная и очень мощная поддержка и наработка контактов на всех уровнях", – утверждает Маркарова.

Визиты Байдена в Украину

Политик неоднократно посещал Украину с официальными визитами, а также заявлял о своей поддержке.

Так, во время посещения в июле 2009 года Байден с тогдашним президентом Виктором Ющенко договорились создать украинско-американскую Комиссию по стратегическому партнерству.

После Революции Достоинства, в апреле 2014 года, политик вновь посетил Киев и выразил поддержку новому правительству Украины со стороны Вашингтона.

На инаугурации Петра Порошенко возглавил делегацию США.

В декабре 2015 года политик имел двухдневный визит в Украину, во время которого, в частности, выступил в Верховной Раде.

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