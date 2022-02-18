Категорическое опровержение новых измышлений пропагандистов страны-агрессора опубликовал Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина не проводит никаких наступательных операций на Донбассе.
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Украина не проводит никаких таких операций на Донбассе
Украинские военные ни в коем случае не привлечены ни к каким диверсиям на объектах химического производства.
Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию,
– заверил Кулеба.
Фейк распространили в одной из так называемых "республик боевиков"
Очередное обвинение в сторону украинских военных прозвучало от "создания" донецких боевиков. После того как они придумали новость об обстрелах оккупированных территорий ВСУ, они взялись за историю о "диверсии на химическом производстве в Горловке".
"Диверсанты" говорили по-польски
Мол, украинская разведгруппа попыталась проникнуть на завод "Стирол", чтобы взорвать бочки с аммиаком. В так называемой "Народной милиции ДНР" говорят, что могла произойти экокатастрофа.
Вот такой фейк распространили оккупанты / Скриншот
Предварительные фейки пропаганды в отношении ВСУ:
- С 18 февраля оккупанты активно обстреливают украинские позиции и объекты инфраструктуры.
- Под огонь попали более 30 населенных пунктов.
- При этом российская пропаганда утверждает, что обстрелы проводят со стороны подконтрольной Украине территории.
- В Операции Объединенных сил такие "вбросы" опровергают.
Текст публикации Дмитрия Кулебы:
Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсий на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию.