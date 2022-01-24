Соответствующую информацию в комментарии 24 каналу предоставил представитель МИД Олег Николенко. В ведомстве назвали такие меры преждевременными.
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В МИД заявили, что решение США относительно дипломатов является преждевременным
В министерстве объяснили, что приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставлении части сотрудников возможности уехать на добровольной основе.
Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности,
– объяснил Николенко.
Пресс-секретарь также добавил, что фактически кардинальных изменений в ситуации по безопасности в последнее время не произошло. Олег Николенко объяснил:
- угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года;
- скопление российских войск возле государственной границы началось еще в апреле 2021 года;
- решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины. Добавил, что посольство будет полноценно работать;
- члены дипмиссии получили возможность выехать, если у них есть такое желание, однако это не обязательно.
В МИД призвали спокойно относиться к заявлениям США
Призываем спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "ДРУГ",
– объяснили в МИД.
Это ведь нормальная международная практика поддержки консульской связи с гражданами. Олег Николенко объяснил, что:
- Россия прилагает усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине;
- в украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства;
- поэтому важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие.
Олег Николенко заверил: "Президет Украины, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров". Все для того, чтобы:
- сдержать Россию от ее агрессивных действий;
- обеспечить безопасность граждан и государства.
Олег Николенко также поблагодарил Штаты за проактивную дипломатическую позицию и предоставление новейшего оружия и техники.