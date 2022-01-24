Соответствующую информацию в комментарии 24 каналу предоставил представитель МИД Олег Николенко. В ведомстве назвали такие меры преждевременными.

К теме США разрешили дипломатам "добровольно уехать" из Украины, а их семьям – приказали

В МИД заявили, что решение США относительно дипломатов является преждевременным

В министерстве объяснили, что приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставлении части сотрудников возможности уехать на добровольной основе.

Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности,

– объяснил Николенко.

Пресс-секретарь также добавил, что фактически кардинальных изменений в ситуации по безопасности в последнее время не произошло. Олег Николенко объяснил:

угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года;

скопление российских войск возле государственной границы началось еще в апреле 2021 года;

решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины. Добавил, что посольство будет полноценно работать;

Добавил, что посольство будет полноценно работать; члены дипмиссии получили возможность выехать, если у них есть такое желание, однако это не обязательно.

В МИД призвали спокойно относиться к заявлениям США

Призываем спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "ДРУГ",

– объяснили в МИД.

Это ведь нормальная международная практика поддержки консульской связи с гражданами. Олег Николенко объяснил, что:

Россия прилагает усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине;

в украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства;

поэтому важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие.

Олег Николенко заверил: "Президет Украины, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров". Все для того, чтобы:

сдержать Россию от ее агрессивных действий;

обеспечить безопасность граждан и государства.

Олег Николенко также поблагодарил Штаты за проактивную дипломатическую позицию и предоставление новейшего оружия и техники.