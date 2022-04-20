В министерстве отметили, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских, желающих покинуть опасные зоны.

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А прежде всего в эвакуации нуждаются люди из многострадального Мариуполя.

Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне нужной гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае достижения "режима тишины",

– говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию прекратить нападения на гражданские объекты Украины, чтобы можно было обеспечить защиту гражданского населения. В частности, людей, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, гуманитарный персонал и журналистов.

Призываем Россию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений,

– отметили в МИД.

Российские военные должны прекратить блокаду временно оккупированных городов

Кроме того, Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях для гуманитарного персонала, его транспортных средств и оборудования.

Отмечаем, что блокады российскими военными украинских городов, в частности, Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям. Россия должна немедленно прекратить эти блокады,

– говорится в сообщении.

Если Россия выполнит эти условия, то обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход мирных жителей, спасающихся от агрессии и насилия.

Украина всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – Кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину,

– добавили в ведомстве.

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