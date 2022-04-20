У міністерстві зауважили, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних, які бажають покинути небезпечні зони.
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А насамперед евакуації потребують люди з багатостраждального Маріуполя.
Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай потрібної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення "режиму тиші",
– йдеться в повідомленні.
Міністерство закордонних справ України закликали Росію припинити напади на цивільні об'єкти України, щоб можна було забезпечити захист цивільного населення. Зокрема людей, які перебувають у вразливих ситуаціях, включаючи жінок і дітей, гуманітарний персонал та журналістів.
Закликаємо Росію до повної поваги міжнародних зусиль із захисту медичного та гуманітарного персоналу, їхніх транспортних засобів і обладнання, а також лікарень та інших медичних установ,
– наголосили в МЗС.
Російські військові повинні припинити блокаду тимчасово окупованих міст
Орім цього, Росія повинна забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях для гуманітарного персоналу, його транспортних засобів і обладнання.
Наголошуємо, що блокади російськими військовими українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення та перешкоджають евакуаційним зусиллям. Росія має негайно припинити ці блокади,
– йдеться в повідомленні.
Якщо Росія виконає ці умови, то тим самим забезпечить добровільний, безпечний і безперешкодний прохід мирних жителів, які рятуються від агресії та насильства.
Україна завжди була і залишається відданою вирішенню конфлікту мирним та дипломатичним шляхом. Ми також підтвердили свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир'я, передані заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань – Кризовим координатором Мартіном Гріффітсом під час його візиту в Україну,
– додали у відомстві.
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