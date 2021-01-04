В МИД Украины подтвердили смерть украинки в Турции: детали
Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что умершая в Турции 25-летняя Кристина Новицкая является гражданкой нашего государства. В ведомстве подчеркнули, что дело находится на особом контроле консульства.
Что заявили в МИД
Украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела. Об этом сообщил спикер министерства Олег Николенко, информирует ТСН.
Актуально Нашли в наручниках и с пакетом на голове: в Турции погибла украинка
Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, которые проводят расследование, и родными погибшей,
– отметил Николенко.
Что известно об обстоятельствах гибели украинки
- Мать Кристины Новицкой не могла связаться с дочерью несколько дней. 30 декабря она попросила соседей проверить, все ли в порядке.
- Те не смогли попасть на виллу, потому что дверь никто не открывал. Соседи обратились в полицию.
- Правоохранители нашли девушку мертвой. На ее руках были наручники, а на голове – пакет.
- По данным следствия, украинку мог убить ее парень.
- Впрочем, полиция также рассматривает вариант самоубийства. Все потому, что двери виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки.
Сейчас происходит судмедэкспертиза.
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