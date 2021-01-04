У МЗС України підтвердили смерть українки у Туреччині: деталі
Міністерство закордонних справ України підтвердило, що померла у Туреччині 25-річна Христина Новицька є громадянкою нашої держави. У відомстві наголосили, що справа перебуває на особливому контролі консульства.
Що заявили у МЗС
Українське консульство розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла. Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко, інформує ТСН.
Актуально Знайшли у наручниках та з пакетом на голові: у Туреччині загинула українка
Справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії. Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, і рідними загиблої,
– зазначив Ніколенко.
Що відомо про обставини загибелі українки
- Мати Христини Новицької не могла зв'язатися з донькою кілька днів. 30 грудня вона попросила сусідів перевірити, чи все гаразд.
- Ті не змогли потрапити на віллу, бо двері ніхто не відчиняв. Сусіди звернулися у поліцію.
- Правоохоронці знайшли дівчину мертвою. На її руках були наручники, а на голові – пакет.
- За даними слідства, українку міг вбити її хлопець.
- Втім, поліція також розглядає варіант самогубства. Все тому, що двері вілли були зачинені зсередини, а на вікнах були залізні решітки.
- Наразі відбувається судмедекспертиза.
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