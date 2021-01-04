Міністерство закордонних справ України підтвердило, що померла у Туреччині 25-річна Христина Новицька є громадянкою нашої держави. У відомстві наголосили, що справа перебуває на особливому контролі консульства.

Що заявили у МЗС Українське консульство розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла. Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко, інформує ТСН. Актуально Знайшли у наручниках та з пакетом на голові: у Туреччині загинула українка Справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії. Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, і рідними загиблої,

– зазначив Ніколенко. Що відомо про обставини загибелі українки Мати Христини Новицької не могла зв'язатися з донькою кілька днів. 30 грудня вона попросила сусідів перевірити, чи все гаразд.

Ті не змогли потрапити на віллу, бо двері ніхто не відчиняв. Сусіди звернулися у поліцію.

Правоохоронці знайшли дівчину мертвою. На її руках були наручники, а на голові – пакет.

За даними слідства, українку міг вбити її хлопець.

Втім, поліція також розглядає варіант самогубства. Все тому, що двері вілли були зачинені зсередини, а на вікнах були залізні решітки.

Наразі відбувається судмедекспертиза.