Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

К теме Кулеба призывает прекратить бизнес с Россией

Значение системы SWIFT для России

По данным Российской Национальной ассоциации SWIFT:

пользователями SWIFT в России являются более 300 ведущих банков и организаций;

более половины российских кредитных организаций представлены в SWIFT, они осуществляют 80% расчетов;

Россия входит в топ стран по количеству пользователей платформы.

Какие последствия почувствует Россия после отключения

Отключение России от сети повлечет серьезные проблемы в ее экономике, поскольку ограничит доступ страны к мировым финансовым рынкам. В теории Россия и дальше сможет присылать деньги через банки, которые не попали под санкции. Но платежные документы придется отправлять по почте или другим неудобным и ненадежным способом.

Запрет усложнит российским компаниям и обычным гражданам платить за импортируемые товары или получать деньги за экспорт товаров. Больше всего это ударит по нефтегазовому сектору. Это также ограничит возможность россиян инвестировать или брать займы за рубежом.

Платежи внутри России не остановятся, поскольку они имеют свою платежную систему. Торговать с Китаем, у них своя система. Останется также экзотика – платежи за наличные, крипту, золото, другие системы. Но факт остается фактом, платежи с цивилизованным миром им резко усложнятся,

– подчеркнул народный депутат Даниил Гетманцев.

Это решение также повлечет за собой цепной эффект: инвесторы будут выходить из страны, а компании будут переезжать за границу.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о дальнейшей гуманитарной помощи Украине на 40 миллионов фунтов стерлингов.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.