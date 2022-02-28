Про це повідомила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

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Значення системи SWIFT для Росії

За даними Російської національної асоціації SWIFT:

користувачами SWIFT в Росії є понад 300 провідних банків і організацій;

понад половина російських кредитних організацій представлені у SWIFT, вони здійснюють 80% розрахунків;

Росія входить в топ країн за кількістю користувачів платформи.

Які наслідки відчує Росія після відключення

Відключення Росії від мережі спричинить серйозні проблеми в її економіці, оскільки обмежить доступ країни до світових фінансових ринків. В теорії Росія і далі зможе надсилати гроші через банки, які не потрапили під санкції. Але платіжні документи доведеться надсилати поштою чи в інший незручний та ненадійний спосіб.

Заборона ускладнить російським компаніям і звичайним громадянам платити за імпортовані товари або отримувати гроші за експорт товарів. Найбільше це вдарить по нафтогазовому сектору. Це також обмежить можливість росіян інвестувати або брати позики за кордоном.

Платежі усередині Росії не зупиняться, оскільки вони мають свою платіжну систему. Торгуватимуть з Китаєм, у них своя система. Залишиться також екзотика – платежі за готівку, крипту, золото, інші системи. Але факт залишається фактом, платежі з цивілізованим світом їм різко ускладняться,

– наголосив народний депутат Данило Гетманцев.

Це рішення також спричинить ланцюговий ефект: інвестори виходитимуть з країни, а компанії переїжджатимуть за кордон.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про подальшу гуманітарну допомогу Україні на 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

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