Обычно они первыми становятся на путь исправления и цивилизации. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Это стандартная норма при крушении любого режима. Так же было при падении режима Януковича, когда послы начали понимать: то, что произошло на Майдане, убийство мирных людей – это плохо,

– объясняет Арестович.

По его словам, быть осознанным в Лондоне гораздо лучше, чем в Киеве. Они понимают, что можно лишиться от прелестей цивилизации не лучшим способом.

"Российский посол видит реальную информацию, которую не видят в России. Они первыми начнут делать соответствующие неофициальные и официальные заявления", – говорит Арестович.

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