МИД предостерег от поездок в популярную среди украинцев страну

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездки в Тунис из-за рисков безопасности.

Пресс-служба Департамента консульской службы внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook написала, что в Тунисе сейчас повышенный уровень террористических угроз.

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"В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать действующие в этой стране риски безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и т.д.", – сообщили в департаменте.

Также напомнили о вооруженном конфликте в соседней Ливии и сложной внутриполитической ситуации в Алжире, которые могут негативно повлиять на ситуацию в Тунисе.

Если же вы собрались в поездку в Тунис, то следует соблюдать следующие правила:

• воздержаться от мест, где есть скопление людей, не участвовать в акциях протеста, демонстрациях и других массовых мероприятиях, не вступайте в споры с местным населением по религиозным и социально-политическим вопросам;

• всегда имейте при себе документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в Тунисе и выполняйте требования и указания правоохранительных органов;

• по возможности имейте при себе мобильный телефон с сим-картой местного оператора мобильной связи;

• не оставляйте без необходимости места организованного отдыха, которые находятся под охраной и ограничьте передвижение в ночное время;

• воздержитесь от поездок в тунисские вилайеты – Кассерин, Кеф, Сиди Бузид, Кбили, Дуз, Кайруан, Татавин, Меденин, а также в приграничные с Ливией и Алжиром территории;

• выбирайте групповые экскурсии по классическим маршрутам в сопровождении представителя туроператора, который организует экскурсию;

• отдавайте предпочтение отелям, расположенным в крупнейших туристических центрах страны.