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      МИД предостерег от поездок в популярную среди украинцев страну

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      Украинцам стоит быть осторожными во время путешествия в Тунис
      Украинцам стоит быть осторожными во время путешествия в Тунис / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездки в Тунис из-за рисков безопасности.

       

      Пресс-служба Департамента консульской службы внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook написала, что в Тунисе сейчас повышенный уровень террористических угроз.

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      "В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать действующие в этой стране риски безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и т.д.", – сообщили в департаменте.

      Также напомнили о вооруженном конфликте в соседней Ливии и сложной внутриполитической ситуации в Алжире, которые могут негативно повлиять на ситуацию в Тунисе.

      Если же вы собрались в поездку в Тунис, то следует соблюдать следующие правила:

      • воздержаться от мест, где есть скопление людей, не участвовать в акциях протеста, демонстрациях и других массовых мероприятиях, не вступайте в споры с местным населением по религиозным и социально-политическим вопросам;

      • всегда имейте при себе документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в Тунисе и выполняйте требования и указания правоохранительных органов;

      • по возможности имейте при себе мобильный телефон с сим-картой местного оператора мобильной связи;

      • не оставляйте без необходимости места организованного отдыха, которые находятся под охраной и ограничьте передвижение в ночное время;

      • воздержитесь от поездок в тунисские вилайеты – Кассерин, Кеф, Сиди Бузид, Кбили, Дуз, Кайруан, Татавин, Меденин, а также в приграничные с Ливией и Алжиром территории;

      • выбирайте групповые экскурсии по классическим маршрутам в сопровождении представителя туроператора, который организует экскурсию;

      • отдавайте предпочтение отелям, расположенным в крупнейших туристических центрах страны.

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      Теги: Новости Украины МИД Украины Туніс Отдых
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